Spoedarts over corona: "We zien dertigers zonder medische voorgeschiedenis, beelden van longen zijn angstaanjagend" 

Viroloog Steven Van Gucht deelt die bezorgdheid. "Dat is een van de redenen waarom we aan de overheid aangeraden hebben om die drastische maatregelen in het leven te roepen en waarom we vragen dat iedereen die strikt opvolgt." Dat sommige jongeren alsnog de ernst niet in zien en fuiven organiseren of op weekend gaan, noemt dokter Demeyer "absoluut onverantwoord gedrag".