Televisiepionier Nora Steyaert is overleden, een van de allereerste omroepsters

Nora Steyaert huwde in 1956 met de succesvolle auteur Aster Berkhof, die ook regelmatig te gast was in BRT-programma's. Ze trok zich later terug uit het publieke leven, herinneringen ophalen aan een glorieus televisieverleden hoefde niet voor haar. Nora Steyaert verbleef al enkele jaren in een woonzorgcentrum in het Antwerpse, samen met haar echtgenoot die in juni 100 jaar wordt.