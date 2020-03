Ternat en Liederkerke verbieden verkoop alcohol in nachtwinkels

De gemeenten Ternat en Liederkerke willen niet dat er nog alcohol wordt verkocht in nachtwinkels. Omdat er in de strijd tegen het coronavirus een algemeen sluitingsverbod is voor cafés en restaurants, vrezen de burgemeesters een toeloop op de nachtwinkels. Het verbod geldt tot 3 april. Ook Roosdaal en Affligem, die tot dezelfde politiezone behoren, willen het verbod invoeren.