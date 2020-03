Touroperatoren annuleren reizen en repatriëren reizigers: "Tienduizenden reizigers geraakt"

Bij Sunweb wordt elk geval apart bekeken. "De situatie is land per land verschillend", zegt woordvoerder Tim Van den Bergh. "Er wordt voor elk land bekeken of de reizigers gerepatrieerd moeten worden of niet. In sommige landen mogen de reizigers dus blijven."

Corendon annuleerde ook alle vakantiereizen in maart, maar repatrieerde nog niet zoveel reizigers. "We hoopten dat reizigers hun vakantie nog konden afmaken", zegt woordvoerster Audrey Denkelaar. "Maar we zullen deze week waarschijnlijk mensen moeten repatriëren aangezien meerdere landgrenzen sluiten."

Ook Lauwers meldt in een persbericht dat alle reizen geannuleerd zijn en dat hun kantoren niet meer bezoek- of bereikbaar zullen zijn. De touroperator vraagt zijn klanten niet "onnodig zelf contact op te nemen", aangezien ze zelf al hun klanten contacteren.