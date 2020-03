Verpleegster woonzorgcentrum getuigt: "Dankzij Whatsapp en Skype fleuren onze bewoners op"

"We doen er als verplegend personeel alles aan om onze bewoners te motiveren. We willen dat ze ondanks alles optimistisch blijven", vertelt Nadine Lagacie in "Start Je Dag". Nadine werkt als verpleegster in WZC Sint-Vincentius in Kalmthout en reageerde via de Radio 2-app om te getuigen over haar werk.

"We vroegen ons met de collega's af: wat kunnen we doen? Toen zijn we massaal aan de slag gegaan met Whatsapp, Facetime en Skype. Veel van onze bewoners kennen die woorden zelfs niet. Maar toen het lukte om via die technologie contact te leggen met hun naasten zag je hen echt opfleuren. Dat was ongelooflijk. Ik zag ook dat het iets deed met de familie aan de andere kant. Ook voor hen is dat contact erg belangrijk. Zij willen weten hoe het met hun vader, moeder of grootouder gaat."