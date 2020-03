VIB-UGent zet in labo stap vooruit in zoektocht naar geneesmiddel coronavirus

Toch is het belangrijk op te merken dat een bevestiging van deze resultaten met het ziekteverwekkend virus zelf - en niet met een variant - nog nodig is. Deze proeven zijn momenteel gaande.

De ontwikkeling van deze antistof moet nog meerdere fases doorlopen. Dit houdt onder meer in dat de veiligheid en werkzaamheid in proefdieren en patiënten moet getest worden. Hiervoor verkent VIB momenteel verschillende partnerschappen met industriespelers.

Prof. Saelens benadrukt toch dat het resultaat belangrijk is. "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen COVID-19, het resultaat van fantastisch teamwerk van leden in mijn onderzoeksgroep en die van professor Nico Callewaert (VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie)."



"Goed teamwerk is cruciaal. We kunnen rekenen op de expertise in het onderzoekscentrum, de collega’s van VIB Discovery Sciences en het VIB Innovation & Business team. We zullen blijven samenwerken, ook met academische experten buiten de VIB-muren. Het voelde dan ook als een collectieve overwinning toen we de virusonderdrukking konden vaststellen in deze experimenten", zo beaamt dokter Bert Schepens, stafwetenschapper in het team van Saelens.





En ook Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie reageert enthousiast: "In tijden van crisis is het belangrijk om het hoofd koel te houden. Dat is exact wat deze topwetenschappers van VIB en de UGent gedaan hebben. Door hun jarenlange biomedisch onderzoek naar het SARS virus konden ze relatief snel gelijkenissen opmerken met het huidige coronavirus. Dit stelde hen in staat om deze eerste belangrijke doorbraak te realiseren. Uiteraard is verder onderzoek en ontwikkeling nog nodig, en zijn we er nog niet. Maar als minister van Wetenschap en Innovatie ben ik verheugd om te zien dat Vlaanderen mee aan de top staat in de biotechnologische strijd tegen corona."

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van VIB-UGent (Vlaams Instituut voor Biotechnologie - Universiteit Gent).