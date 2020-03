Vrijwilligersactie Zelzate: “We vragen aan 65-plussers om niét in te gaan op de oproep, ook al ben je gezond”

De burgemeester neemt daarbij de maatregelen rond “social distancing” heel serieus. “De vrijwilligers mogen niet in groep komen en we houden het verdelen van de flyers bewust in openlucht. We vragen om de juiste afstand van 1,5 meter te bewaren en elkaar niet aan te raken. En zeer belangrijk: we vragen aan 65-plussers om niet te komen ook al voel je je goed.”