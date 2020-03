Erasmusstudente in Italië: "Ik ben echt teleurgesteld in mijn leeftijdsgenoten als ik zie hoe sommigen zich gedragen"

De communicatie met de KU Leuven verloopt goed. Dat is ook een van de redenen waarom Justine besloot te blijven. “Het beleid van de KU Leuven was zo dat we niet verplicht werden terug te keren, maar het werd wel aangeraden. Alles hangt hierbij af van de lokale situatie en of het opleidingspakket in Italië goed verder gevolgd kan worden.” Niet enkel Justine maar ook twee andere studenten rechten besloten om in Firenze te blijven en stellen het goed. “We houden telefonisch contact met elkaar om zeker te zijn dat alles nog steeds goed gaat."

Justine was wel even in paniek omdat er aan een vriendin van de UGent werd gevraagd het land zo snel mogelijk te verlaten."Op dat moment ging Italië ook in lockdown en dat allemaal was tegenstrijdig met de informatie die ik had gekregen van mijn universiteit. Maar de KU Leuven bleef bij haar standpunt. Dat was een hele geruststelling. Die vriendin van de UGent kreeg trouwens bij aankomst in België een mail dat ze toch in Italië mocht blijven als ze dat wou."