Antwerpse prostitutiebuurt ook gesloten

Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft beslist dat ook alle bordelen in het Antwerpse schipperskwartier dicht moeten om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel is ingegaan op maandagavond om 18 uur.

Bij Violett, een organisatie die medische en sociale hulp biedt aan sekswerkers, begrijpen ze de sluiting. De gevolgen voor de sekswerkers zijn wel groot, zegt Wendy Gabriëls van Violett: "Er is geen statuut voor sekswerkers. Zij hebben dus geen financieel vangnet, want ze kunnen niet terugvallen op technische werkloosheid of dergelijke systemen die er voor andere werknemers wel zijn."

Violett wil dan ook dat er zo snel mogelijk nagedacht wordt over een statuut voor sekswerkers.