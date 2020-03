Bakker levert gratis aan huis bij ouderen: "Alle kleine beetjes helpen in deze moeilijke tijden" 

"We kregen de laatste dagen van heel wat klanten de vraag of we ook aan huis konden leveren," vertelt Ward Laeremans van bakkerij Armand in Bierbeek en bakkerij Sint-Lambertus in Heverlee. "Uiteindelijk hebben we beslist om dat te doen, maar dan enkel en alleen voor de risicogroepen. Dus voor de ouderen die op raad en advies van de dokter niet meer naar buiten mogen gaan. De levering aan huis is gratis."