Benzineprijs is op 2 weken tijd gekelderd tot het laagste niveau in 11 jaar: "Nog nooit meegemaakt"

Vanaf morgen betaalt u nog maar maximaal 1,182 euro voor een liter benzine 95 (E10). Dat is opnieuw een daling met ruim 11 cent per liter in vergelijking met vorige week. "Dat is ongezien: we hebben nog nooit meegemaakt dat de benzineprijs op twee weken tijd met meer dan 20 cent is gedaald", zegt Johan Mattart van de Belgische federatie van brandstofhandelaars Brafco.