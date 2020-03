Burgemeester Diest verplicht bedrijven om mondmaskers af te geven

Het besluit komt niet zomaar uit de lucht gevallen. "Het is het resultaat van een overleg met alle huisartsen en zorginstellingen in de stad", vertelt burgemeester Christophe De Graef. "Daaruit blijkt dat er nu al een tekort aan mondmaskers is en dat het ook nog altijd niet duidelijk is wanneer die geleverd zullen worden. Vooral de types 2 en 3 zijn een probleem."