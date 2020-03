Wordt er sluw een Vivaldi-netwerk geweven? Politicoloog Carl Devos: "Die nieuwe regering krijg je niet zomaar weg"

Deze hele manier van doen, vindt Devos "te sluiks (heimelijk, red.) en vals". "In oktober komt er een nieuwe federale beleidsverklaring op het menu. Dan zal die premier hoogstwaarschijnlijk parlementaire steun zoeken om daar een volwaardig programma te presenteren", redeneert Devos. "Wie is er dan nog aan boord?" Devos denkt dat er een Vivaldi-netwerk wordt geweven. Krijgen we dan toch een Vivaldi-coalitie van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten zodra de coronacrisis achter de rug is? En is paars-geel (coalitie met N-VA) definitief begraven?

Te vroeg om zeker te zijn, maar wat Kamervoorzitter en ex-opdrachthouder Patrick Dewael (Open VLD) in "Terzake" zei, was opvallend: "Wat ik wel vaststel, is dat sinds de verkiezingen al mijn voorgangers hebben geprobeerd om het verbond tussen N-VA en PS te bewerkstelligen. Ik denk dat de mensen het spuugzat zijn en dat ze willen dat de politiek tot actie overgaat."