Zelf je boodschappentas vullen en meer thuiswerk bij Colruyt Group

Colruyt Group past nu haar politiek aan. De warenhuisketen wijst er wel op dat er nog altijd voldoende medewerkers beschikbaar moeten blijven in de winkels, de productie-ateliers, de logistieke centra en in het transport. Maar de medewerkers van de ondersteunende diensten krijgen nu de mogelijkheid om van thuis te werken als hun werk dat toelaat. Ze zullen daarvoor de nodige middelen, zoals een laptop, ter beschikking krijgen.

Eerder vandaag kreeg de warenhuisketen nog kritiek van de vakbonden te slikken. Daarop had Colruyt toegegeven dat het thuiswerken tot nu toe bewust niet mogelijk maakte. "Zo houden we werk en privé gescheiden", zei woordvoerder Hanne Poppe. "De overgrote meerderheid van de collega’s kan ook niet telewerken omdat we dan ons netwerk moeten aanpassen en overbelasten." Intussen is die politiek dus bijgesteld.