Hoog tijd dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt om de coronacrisis te bezweren

Er bestaat in elk geval geen twijfel dat media niet moeten terugschrikken om feiten te brengen, ook al zijn ze schokkend. Scenario’s, zelfs extreme scenario’s, moeten niet worden verstopt. Sommige spindokters werken nog met het verkeerde draaiboek op dit vlak. Wel is het belangrijk om voldoende meningen met diverse perspectieven aan bod te brengen. Zegt men dat "testen, testen, testen" niet nodig is omdat er gewoon te weinig testcapaciteit (reagentia) is? Zegt men dat terugkeerders uit Italië niet 14 dagen thuis moesten blijven omdat men vreest dat in dit land niet kan worden afgedwongen? Zegt men dat mondmaskers niet zo efficiënt zijn omdat men weet dat er niet het inzicht was geweest om er voldoende strategische voorraden van aan te leggen?

Economen die met andere disciplines in contact staan, zijn al sinds januari op de hoogte van de scenario's dat tot 70% van de wereldbevolking geïnfecteerd kan worden. Prudentieel denken (veel voorzichtigheid inbouwen, red.) is essentieel: kunnen inschatten wat er mogelijk gebeurt, is essentieel om moedige beslissingen te kunnen nemen. Een rode draad in mijn loopbaan is aantonen dat sommigen weinig capaciteit hebben tot prudentieel denken. Daartegen moeten we ons collectief beschermen.