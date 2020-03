De zin en onzin van de coronacijfers

Op dit moment proberen veel mensen te voorspellen hoe de ziekte zich in de verschillende landen ter wereld zal ontwikkelen. Het probleem is dat geen enkel land hetzelfde is.

Het ene land heeft betere of slechtere gezondheidszorg dan het andere, of een andere bevolkingssamenstelling, waardoor het ziekteverloop voor China niet hetzelfde hoeft te zijn als voor België. Het aantal doden per 1 miljoen inwoners is in Italië bijvoorbeeld al veel groter dan het in China is.