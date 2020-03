Gezin uit Essen levert overtollige eieren aan huis

In Essen zijn Caroline Gommeren en haar twee zonen, Maxime en Lewis, gestart met een actie om hun overtollige eieren aan huis te leveren. "We hebben twaalf kippen en die leggen tot 30 eieren per week. Sommige mensen mogen niet buiten komen, dus hebben we beslist om de eieren te leveren", vertellen Maxime en Lewis.



"We hadden een overvloed aan eieren en we dachten eerst om pannenkoeken of cake te bakken maar toen besliste we dat we er eigenlijk veel beter andere mensen mee kunnen helpen", zegt Caroline. Op Facebook plaatste ze een oproep en deze werd enthousiast ontvangen. Vandaag leveren ze al aan acht adressen.