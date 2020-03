Mariaziekenhuis in Pelt bouwt extra spoedopvang voor mogelijke coronapatiënten

Vlak naast de spoedafdeling van het Mariaziekenhuis wordt momenteel een tent opgebouwd. Zo willen ze in Pelt een mogelijke stormloop van coronapatiënten kunnen opvangen. Het ziekenhuis werkt daarvoor samen met de huisartsen van Pelt, Hamont en Lommel. Ook aan de huisartsenwachtpost komen er tenten.

Als patiënten toekomen aan de spoedafdeling, zullen ze opgedeeld worden: mensen voor een klassieke spoedopname of mensen van wie vermoed wordt dat ze een coronabesmetting hebben. Directeur Bernard Himpens: "De tent wordt ingedeeld in een aantal compartimenten. Het gaat om een tent van 30 meter op 10, waar we 18 tot 20 bedden kunnen zetten en waar we dus een eerste opvang van patiënten kunnen doen."

Het Mariaziekenhuis hoopt de nieuwe spoedafdeling donderdag te kunnen openen.