Gentse containerparken ontvangen maximaal 10 auto's tegelijk als coronamaatregel 

Het centrale onthaal van IVAGO is gesloten en het personeel dat kan, moet zoveel mogelijk thuiswerken. Sommige personeelsleden krijgen ook een dienstvrijstelling. "We roepen iedereen, waar hij of zij ook werkt, sowieso op om de hygiënische maatregelen die de overheid voorschrijft strikt op te volgen", beandrukt Van Caimere.

De maatregelen hebben ook één bijkomend gevolg: mensen kunnen tijdelijk hun oude gele huisvuilzakken niet omruilen voor nieuwe groene. IVAGO voert binnenkort de nieuwe huisvuilzak in. Of die invoering nu vertraging oploopt, is nog niet duidelijk.