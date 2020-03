Geen bezoek voor pasgeboren baby Milou: "Broertjes hebben alleen nog maar een foto van hun zusje gezien"

Het is niet allemaal kommer en kwel in coronatijden. Er is af en toe ook nog goed, positief nieuws. Zo is in het ziekenhuis van Halle, Milou geboren. Een flinke meid van 51 centimeter en 4,600 kilogram. "Het is wel fijn om met al dat slecht nieuws toch een klein wondertje op de wereld te zetten", vertelt mama Lindsay De Vroede. "Ze drinkt goed, ze slaapt goed, ik hoop dat dat zo blijft."