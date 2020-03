Vlaams-Brabantse steden en gemeenten richten noodposten in om coronapatiënten te verzorgen

Gisteren raakte al bekend dat het cultuurcentrum 't Bolwerk in Vilvoorde zou worden omgedoopt tot een medische noodpost. Eén dag later volgen verschillende steden en gemeenten in onze provincie. Zo zullen in de Merchtemse sporthal patiënten terechtkunnen die normaal naar een huisarts gaan in Merchtem, Asse of Opwijk. Al moet de patiënt wel eerst telefonisch contact opnemen met de huisdokter voor hij of zij zich in het centrum kan aanmelden. "In het centrum gaan we eigenlijk mensen met longklachten behandelen om te zien of ze al dan niet een besmetting met het coronavirus hebben opgelopen", zegt Merchtems burgemeester Maarten Mast. "Maar voor ze daar terechtkunnen, zullen ze eerst telefonisch contact moeten opnemen met hun arts, die een eerste selectie zal maken. De arts beslist of de patiënt naar hier moet komen of eventueel doorverwezen wordt naar spoed of gewoon thuis moet blijven."