Opmerkelijke solidariteitsactie Wim Ballieu: "Schenk een gehaktbal aan een hulpverlener"

"We hadden nog even gedacht om meer leveringen en take-away te doen, maar daar kregen we maar de helft van de ballen mee weg." Ballieu deed uiteindelijk een kleine oproep op sociale media om de ballen gratis weg te schenken aan personeel van ziekenhuizen waar het restaurant gesloten is. "We leverden vroeger ook al aan ziekenhuizen zoals het UZ Gent. Het is belangrijk dat het personeel daar goed kan eten om goed te kunnen werken." De respons van de oproep was overweldigend en toen kwam het idee om een soort sponsoringsactie te doen.