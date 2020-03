Geraardsbergse verpleegster in Madrid houdt de moed erin: "Dankzij jullie steun kan ik blijven verdergaan"

Het zijn hectische dagen voor zorgverleners, toch wil Ilse de tijd nemen om iedereen te bedanken. “De steun die mensen ons elke dag tonen is hartverwarmend, zo kan ik blijven verdergaan.”

Madrid is een van de zwaarst getroffen steden in Europa. “We zagen de situatie omslaan, het aantal patiënten bleef stijgen waardoor we al snel zagen welke richting we uitgingen”, legt Ilse uit in Start Je Dag. “Het is hier heel druk, we nemen meer patiënten aan maar er is een gebrek aan materiaal en de protocollen veranderen dagelijks."