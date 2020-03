Nederland en Verenigd Koninkrijk kiezen niet voor totale lockdown, maar voor "groepsimmuniteit": wat is dat precies?

Maar bij Covid-19 (de ziekte die het nieuwe coronavirus veroorzaakt) is het een ander verhaal. Daar zijn de risico’s volgens de twee experten té groot. "Er is nog te veel onzekerheid over dit virus en over de eventuele weerstand die er opgebouwd wordt", begint Delang. "We kennen het virus nog maar pas, er is dus alleen iets te zeggen over de kortdurende weerstand. We weten niet hoe volledig die immuniteit is of hoelang die blijft. Vooral de risicogroepen worden zwaar getroffen, maar er zijn toch ook heel wat jongere mensen tussen de 30 en de 50 jaar ernstig ziek, wat gaan daar de gevolgen voor de longcapaciteit zijn?", vraagt ze zich af. "Bovendien weten we niet of er wel zo’n tweede golf gaat komen."