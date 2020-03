Hasseltse duikwinkel wil ziekenhuis helpen met aangepaste snorkelmaskers

Het is een creatieve oplossing die serieus wordt genomen door het Jessaziekenhuis. “De eerste tests waren al positief, maar we zijn het systeem nog verder aan het testen, zodat we 100% zeker zijn,” zegt Jean Marc Claes. “Sowieso hebben we onze volledige voorraad snorkelmaskers al gereserveerd voor het Jessaziekenhuis, als blijkt dat ze deze oplossing kunnen gebruiken. We hadden er veel in stock omdat het duikseizoen normaal zou beginnen, maar corona heeft daar anders over beslist.”