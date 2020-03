Hoe hulp bieden aan mensen in armoede tijdens de corona-crisis

"We adviseren scholen om ouders zelf te contacteren. Wat kunnen ze oefenen met hun kind? Hoe kunnen ze de opvang best organiseren en de vrije dagen op een zinvolle manier structureren? Probeer zo helder mogelijk te communiceren en stel ouders ook gerust over het missen van leerstof en het inhalen nadien."

Omdat niet iedereen thuis over een computer en/of internet beschikt, is het beter om afgedrukte oefenbundels en opdrachten te bezorgen aan die gezinnen, zeggen de organisaties nog. "Gebruik ook het aanbod op de openbare omroep, maar overdrijf ook niet. In een gezin met kinderen van verschillende leeftijden kan het niet de bedoeling zijn dat de televisie de hele dag moet opstaan."