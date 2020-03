Vijf weken jongleren met kroost en thuiswerk, hoe doe je dat? Pedagoge Mommaerts: "Er is tijd samen en tijd alleen"

Mommaerts stelt dat je als ouder nu ineens heel wat rollen dient op te nemen in één omgeving. "Je neemt voor een stuk de rol van leerkracht over en daarnaast moet je voor een stuk werken. Dat kan voor kinderen verwarrend overkomen, want je bent plots mama of papa, leerkracht én werkmens."



Hoe pak je dat concreet aan? "Je moet structuur aanbrengen op twee vlakken: wat je wanneer doet én wat je waar doet. Die "wanneer" en "waar" zijn belangrijk en je maakt dat concreet aan de hand van een visuele dagplanning. Bij de wanneer moeten kinderen de volgorde van de dag begrijpen. Eerst opstaan, eventueel buiten wandelen, wat huiswerk maken om daarna een stukje fruit te eten, bijvoorbeeld. Maar hou ook structuur in wat je waar doet: eten aan tafel, huiswerk maken aan een bureau; als mama en papa werken, doen ze dat aan een ander bureau, enzovoort."



Wat ook kan helpen bij jonge kinderen - vooral kleuters - is het voorzien van zogenoemde "hoeken" in je huis, zoals een poppenhoek, bouwhoek of tekenhoek. "Zoals het eigenlijk is in de klas, zodat de structuur die ze kennen terugkomt in hun nieuwe omgeving."