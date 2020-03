Huisartsen doen oproep aan werkgevers om geen afwezigheidsattest meer te vragen

Een groep huisartsen uit Antwerpen doet een oproep aan de werkgevers om voorlopig geen afwezigheidsattest ("doktersbriefje") meer te vragen als werknemers thuisblijven in deze corona-tijden. Een groot deel van de telefoons die de artsen krijgen, komt van mensen die alleen maar zo'n attest vragen. “Daar kruipt vreselijk veel tijd in, tijd die we niet kunnen gebruiken voor mensen met echte klachten”, zeggen de artsen.