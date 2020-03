Iedereen solidair: bouwbedrijven, gemeenten en gewone mensen schenken mondmaskers aan ziekenhuizen en huisartsen

Een belronde in de bouwsector leert dat verschillende bedrijven wel degelijk gehoor hebben gegeven aan de verzoeken van de ziekenhuizen en de publieke oproepen van huisartsenposten om maskers te leveren.

Het bouwbedrijf Willemen nam als één van de eerste bedrijven in de bouwsector het initiatief om alle werven ‘gecontroleerd’ te sluiten om werknemers tegen het coronavirus te beschermen. Het bedrijf vindt het niet langer verantwoord om hen met acht collega’s in kleine busjes naar werven te vervoeren. Willemen verwacht dat andere bouwbedrijven binnenkort zullen volgen. Een positief neveneffect is dat het bedrijf de resterende voorraad van industriële mondmaskers kon bezorgen aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Het bedrijf Jan De Nul zet voorlopig geen werven stop maar heeft wel degelijk ook vragen van ziekenhuizen ontvangen om mondmaskers te leveren. De woordvoerder van de onderneming laat weten dat ze dit verzoek bekijken. Het bedrijf moet ook een voorraad behouden om de eigen werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Het industriële schilderbedrijf Iris gaat sowieso mondmaskers leveren aan de zorgsector. Iris moet haar activiteiten bij sommige klanten terugschroeven omdat deze hun sites voorlopig sluiten. Het schilderbedrijf verwacht vandaag een levering van 1.500 industriële mondmaskers.

“We vinden het onze maatschappelijke verplichting om een deel van die maskers voor te behouden aan de zorgsector”, zegt Jeroen Nevelsteen van Iris. “We hebben ze zelf ook nodig maar we gaan dag per dag bekijken wat we kunnen missen. Een deel gaat sowieso naar het ziekenhuis in Geel, waar één van onze magazijnen gevestigd is. Vanmorgen kwam een tandarts uit de buurt bij ons nog letterlijk aankloppen met de vraag of wij nog maskers hadden. Ik heb hem er tien meegegeven”, aldus nog Nevelsteen.