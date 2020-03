"Zou het eetbaar zijn?": gedichten over corona, wc-papier, handenwassen en thuiswerken 

Coronavirus,

samen mailen we erom.

Van thuis uit werken.



En toen riep iemand:

Wie niet weg is, is gezien!

Van thuis uit werken.



Maak je mij wakker

als ’t tijd is om te stoppen?

Van thuis uit werken ...



Ik kijk van ’t scherm op

en schrik mij rot: ik ben thuis!

Van thuis uit werken.



Hide and seek op ’t werk.

Maar zie eens, je vond mij toch!

Van thuis uit werken.



Eindelijk moet ik

niet stilzitten op mijn stoel!

Van thuis uit werken.



Een vergadering;

the Skype is nu the limit.

Van thuis uit werken.



Elke morgen nu

groet ik je met een smiley.

Van thuis uit werken.



Vijf uur, helaas baas,

ik ben buiten de lijntjes.

Thuiswerk en offline.



Thuiswerk, we spreken

elkaar nu in digitaal.

Ik zoek een smiley.

Geert De Kockere via Huis van de Haiku