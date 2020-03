Jan Palfijnziekenhuis in Gent voert triagesysteem in: "Niet alle besmette patiënten worden opgenomen, van hieruit verwijzen we hen door"

Het AZ Jan Palfijn zal normaal vanaf donderdag een triagecentrum worden. Dat betekent dat het ziekenhuis patiënten indeelt afhankelijk van de ernst van hun klachten. Directeur Ann Wynant: “Mensen nemen eerst telefonisch contact op met hun huisarts. Die huisarts beslist dan of de patiënt naar het triagecentrum moet komen. Hier in het triagecentrum onderzoeken we de mensen en zien we of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus. Pas dan wordt beslist of een ziekenhuisopname volgt of niet.”