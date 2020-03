Leerlingen uit Halle springen in bij kinderopvang, rusthuizen en supermarkten: "Een geschenk uit de hemel"

"Voor sommige sectoren is dit een geschenk uit de hemel, denk maar aan de zorgsector en de kinderopvang", zegt Directrice Hilde Jamaels van Don Bosco Halle. "Doordat de lessen nu opgeschort zijn, worden de leerlingen fulltime ingezet op de werkvloer. Zo kan hun opleiding doorlopen en kunnen ze de vaste werknemers ondersteunen waar nodig. Onze kinderbegeleiders worden nu ingeschakeld bij de voor- en naschoolse opvang. En onze leerlingen die in de zorgsector zitten, worden ingeschakeld in rusthuizen." Ook de leerlingen van Duaal Logistiek worden door de werknemers in de sector met open armen verwelkomd. Zij zorgen er nu mee voor dat er geen lege rekken in de supermarkt zijn.