Opnieuw stormloop op grootwarenhuizen nu maatregelen woensdag verscherpen: "Asociaal en  nergens voor nodig"

"De drukte van vandaag is te vergelijken met die van kerstavond", zegt Herman Nijs, die eigenaar is van vier Carrefourwinkels. Hij noemt het een overrompeling. "Het aantal mensen in de winkels was ongelooflijk en ook wat ze kochten, was buiten proportie." Nijs benadrukt zelf nog eens dat het niet nodig is om meer dan anders te kopen. Er zijn iedere dag leveringen van nieuwe producten en er dreigt geen tekort.