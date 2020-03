LIVEBLOG: België neemt "verregaande maatregelen" tegen corona: alleen nog "essentiële verplaatsingen" toegestaan

In Nederland zullen de treinen vanaf zaterdag via een speciale basisdienstregeling rijden. Op alle stations in heel het land vertrekt twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de spoorwegbedrijven NS en ProRail kunnen op deze manier dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

"De huidige situatie vraagt veel van ons allemaal. We willen ook zuinig zijn op alle NS-collega's, want we vragen veel van hen. Zeker nu we weten dat dit virus langere tijd in ons land aanwezig is, moeten we alle zeilen bijzetten om te zorgen dat dokters, hulpverleners en mensen die echt moeten reizen de trein kunnen pakken. Op deze manier houden we Nederland veilig en verantwoord in beweging", aldus Roger van Boxtel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Bijna alle intercity-verbindingen komen te vervallen. Volgens de NS was het aantal treinreizigers de afgelopen dagen drastisch gedaald tot 15 procent ten opzichte van een normale werkdag. NS en ProRail zeggen te hebben gekozen voor een dienstregeling die uitgaat van 35 procent van de zitplaatsen ten opzichte van normaal.