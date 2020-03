Meer triagecentra in West-Vlaanderen op komst

Er zijn nu al triagecentra in onder andere Veurne, Kortrijk en Kuurne. Ook Waregem en Deerlijk gaan zo'n triagecentrum krijgen. Andere gemeenten krijgen er ook één als ze beginnen te merken dat er nood aan is. In zo’n centrum is het voor artsen efficiënter werken en worden de ziekenhuizen minder belast. “Het is niet bedoeling dat je zelf naar zo'n centrum gaat”, zegt Kim Van Belleghem van de triagecentra in Zuid-West-Vlaanderen. “De patiënten worden in een wachtzaal gezet, heel ver van elkaar, en worden dan onderzocht door één van onze aanwezige huisartsen."