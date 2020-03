Imeldaziekenhuis in Bonheiden roept op om mondmaskers te komen naaien

Omdat er grote nood is aan mondmaskers voor zorgverleners, heeft het Imeldaziekenhuis een naaiatelier opgezet. “We hebben op Facebook een oproep geplaatst om te komen helpen met het naaien van mondmaskers. Vijftien mensen maken nu maskers in een grote ruimte in het ziekenhuis. Uiteraard gebeurt dat onder goede omstandigheden. Alles wordt ontsmet en we begeleiden onze mensen”, zegt Kathleen Vermeulen van het ziekenhuis.