Ook kinesisten sluiten noodgedwongen de deuren: “We mogen enkel dringende gevallen ontvangen, maar dat zijn vaak juist ouderen”

Bij groepspraktijk Kiné Sempa in Hechtel-Eksel sluiten ze vandaag de deuren. Pascal Gielen baat de praktijk samen met twee andere zelfstandige kinesisten uit. “We moeten wel”, vertelt Gielen. “Het advies van de beroepsvereniging is dat we geen risicopatiënten mogen behandelen en enkel de dringende gevallen nog mogen ontvangen. Maar die dringende gevallen zijn vaak juist ouderen en mensen met ademhalingsproblemen, risicopatiënten dus. Dan moeten we er dus even mee stoppen.”

Als kinesist je boeken tijdelijk toedoen, is geen evidente keuze. Dat benadrukt de kinesist uit Hechtel-Eksel: “We hebben heel lang getwijfeld over die keuze. Maar we moeten ook denken aan onze eigen gezondheid en we mogen het virus niet verder verspreiden. Onze eigen gezondheid gaat voor. Ik zie ook heel veel patiënten, dus ik zou het kunnen doorgeven aan anderen. Iedereen heeft wel veel begrip voor onze keuze.”