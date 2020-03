Financiële kater voor Jo Vally nadat hij theatershow moet afgelasten: "Wil fans toch nog gelukkig maken door concerten via Facebook te streamen"

Jo Vally ging net op tour met zijn allereerste theatershow. Deze tour werd nu geannuleerd wat voor een zware financiële kater zorgt. “We hebben er maanden aan gewerkt, aan deze show”, vertelt Jo Vally. “Er zijn heel veel mensen die daar al heel wat tijd hebben ingestoken, die we nu moeten betalen. Ook hadden we natuurlijk al verschillende zalen geboekt voor de show. Die hebben we nu allemaal geannuleerd. Omboeken naar een andere datum lukt niet onmiddellijk want er staan natuurlijk ook nog andere evenementen gepland, waardoor de agenda’s van culturele centra eigenlijk vol staan. Dus als je dat allemaal gaat optellen kom je aan een serieus bedrag ja, van toch 15.000 euro.”