Ook met een gamecomputer kan je corona bestrijden

Wie ook met krachtige GPU’s werkt, is AED Studios uit Lint. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de organisatie van grote evenementen. “Wij gebruiken grote servers met krachtige grafische kaarten om de beelden te verwerken die wij naar de grote schermen sturen”, zegt Filip Van Vlem. “Zoals je weet heeft de coronacrisis een grote impact op onze sector. Omdat onze servers er op dit moment werkloos bij liggen, en vooral omdat we de wetenschap een handje willen helpen, wilden wij de onderzoekers helpen in de strijd tegen corona”, zegt Van Vlem.