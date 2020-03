Vlaamse arts in Italië schrijft open brief aan Belgische overheid: "Waarop wacht u?"

Beste beleidsmaker,

Situaties zonder precedent en handleiding zoals de COVID-19-pandemie vragen om proactieve uitzonderlijke maatregelen waarbij u als beleidsmaker eigenlijk maar één fundamentele keuze moet maken: aanvaardt u dat getroffen maatregelen potentieel "overdreven" blijken of aanvaardt u liever de kans dat u niet voldoende heb ingegrepen? Die keuze is het, want zekerheid over de juiste (hoeveelheid) maatregelen zal alleen de toekomst geven, maar daarvoor is geen tijd. Niemand "weet het", maar de geschiedenis zal milder zijn voor hen die zich niet laten leiden door angst, noch door hoop maar door feiten.