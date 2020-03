Pamelse folkgroep Arjaun speelt concert op binnenplein rusthuis: "Bewoners kunnen achter het raam meezingen met liedjes van toen" 

Bewoners van woonzorgcentra mogen een hele tijd geen bezoek meer ontvangen en dus ligt voor velen de eenzaamheid op de loer. Intussen sturen we massaal brieven en via skype of andere sociale media proberen we toch contact te houden met onze dierbaren. Maar volgens muzikant Walter Evenepoel kan ook muziek soelaas brengen in moeilijke tijden en dat bracht hem op een idee.