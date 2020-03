Pas eind mei maar het staat nu al vast: dit jaar geen Roparun door Zele

Dat er evenementen worden afgelast is niet nieuw, maar gemeente Zele weet nu al dat de Roparun op zaterdag 30 mei niet langs de gemeente passeert. “Door de gevolgen van het coronavirus moeten we alle voorbereidingen stilleggen”, zegt burgemeester Hans Knop.

“We waren al begonnen aan de voorbereidingen voor de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam maar dat moeten we nu stilleggen. Maar we hebben er alle begrip voor, het zal een jaartje zonder moeten. Maar dat zal het enthousiasme niet temperen, volgend jaar beginnen we weer met een goed gemoed."