Passagiers van cruiseschepen mogen niet meer aan wal: "Sector binnenvaartcruises klapt in elkaar"

In North Sea Port leggen vooral cruiseschepen uit de binnenvaart aan. "Er waren 440 aanvragen om aan te leggen in de haven, maar de ene na de andere meldt af," zegt Daan Schalck van North Sea Port. "De passagiers mogen de schepen niet meer verlaten en die zeggen af. En ook de rederijen zelf annuleren hun bezoek."

De sector is in crisis, je kan het vergelijken met de luchtvaart, zegt Schalck. "Er leggen amper nog schepen aan. Er was ook een zeecruise aangekondigd, maar ook die heeft afgemeld."