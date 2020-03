"Bid tot Sint-Rochus, de patroonheilige van besmettelijke ziekten"

Wijwater is uit den boze net zoals misvieringen, maar het geloof in de Sint-Rochusparochie in Deurne-Zuid houdt stand. "Sint-Rochus is de patroonheilige van de besmettelijke ziekten. Deze kerk is gebouwd na de grote cholera-epidemie halfweg de negentiende eeuw", zegt priester Fons Houtmeyers in "Start Je Dag". "In 1866 brak de ziekte ook in Deurne uit en elke dag stierven er hier mensen. De geestelijke overheden maakten zich ernstige zorgen en hebben in Deurne-Zuid een klein kapelletje gebouwd voor Sint-Rochus. Daar is later onze kerk uit gegroeid."