Poetshulpen blijven werken: "De ene dag werk ik bij 80-plussers, de andere dag bij gezinnen met kinderen"

Carine neemt wel haar voorzorgen. "Ik was mijn handen vaak, ik draag handschoenen en kom niet te dicht bij de klant. Maar ik blijf mij afvragen of ik daar wel moet zijn op dit moment." In de Facebookgroep "Het Huishoudhulpenhoekje" met ruim 10.000 leden maken andere poetshulpen dezelfde bedenkingen. "Is dit wel veilig voor mijn oudere klanten?", vraagt iemand zich af. Iemand anders overweegt dan weer om al haar klanten voorlopig af te zeggen, goed wetende dat ze dan verlofdagen zal moeten opnemen, want de poetsdienst waarvoor ze werkt wil dat ze blijft werken.

Voorlopig zijn er nog geen richtlijnen van de overheid voor huishoudhulpen en zolang die er niet zijn, blijven de meeste poetshulpen aan het werk.