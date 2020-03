Procureur West-Vlaanderen: "Stel het flitsen even uit, politie kan beter voor andere doeleinden gebruikt worden"

De procureur van West-Vlaanderen vraagt de politiezones in West-Vlaanderen om de snelheidscontroles even uit te stellen of toch om er minder te doen. Hij stelt ook voor om de flitspalen selectief uit te schakelen. Volgens procureur Filiep Jodts kunnen de politiemensen nu beter controleren of iedereen de coronamaatregelen respecteert. "Het is een voorstel, geen dwingende maatregel, om de snelheidscontroles even op te schorten. Het verwerken van de processen verbaal vergt veel capaciteit. Die capaciteit kunnen we in deze tijden maar beter voor andere doeleinden gebeuren", vertelt Jodts aan Radio 2 West-Vlaanderen.