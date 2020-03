Professor infectieziekten over lockdown: "Niet wachten met dwingendere maatregelen"

Een lockdown heeft het voordeel van de duidelijkheid, volgens Callens. We zitten nu in een grijze zone, met veel vragen over wat nog kan en wat niet. "En er is ook de typische burgerlijke ongehoorzaamheid, denk bijvoorbeeld aan het cliché van de Belg en zijn belastingen. We gaan creatief zijn als de regels niet zo duidelijk zijn, het voordeel zoeken waar we het kunnen, zodat onze vrijheid zo min mogelijk ingeperkt wordt."

Het crisiscentrum van de federale overheid liet eerder verstaan dat er best pas nieuwe maatregelen komen als er een enorme toename is van het aantal patiënten in de ziekenhuizen is. Geen goed idee, zegt Callens: "Dat is vijgen na Pasen. Als je nu ziek wordt, ben je 10 tot 14 dagen geleden besmet, en dan stopt het niet meer met het aantal besmettingen. Dan weet je alleen dat je over 14 dagen een nog grotere golf aan besmettingen gaat hebben."