Stad Antwerpen lanceert gratis telefoonnummer en website voor wie hulp nodig heeft

Met de uitbraak van het coronavirus in ons land is het voor heel veel mensen moeilijker geworden om naar de winkel of de apotheker te gaan of voor huisdieren te zorgen bijvoorbeeld. Omdat ze zelf ziek zijn of in quarantaine moeten of omdat de mensen die hen normaal helpen niet beschikbaar zijn. Op de sociale media verschenen al heel veel oproepen om te helpen waar het kan. De stad Antwerpen lanceert nu een platform waar mensen terechtkunnen die hulp nodig hebben én mensen die willen helpen.