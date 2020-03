Studenten geneeskunde draaien mee in ziekenhuizen tijdens de coronacrisis

De decaan van de faculteit geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, Guy Hubens, ziet verschillende mogelijkheden om de studenten nuttig in te zetten. “Ze kunnen worden ingezet op de kritische diensten zoals de intensieve zorgen”, zei hij in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen. Bijvoorbeeld bij de pre-triage op de spoedafdeling van grote ziekenhuizen, waar beslist wordt hoe snel iemand geholpen dient te worden. Ze kunnen ook verplegend personeel bijstaan en callcenters van ziekenhuizen mee bemannen. “Ze kunnen alleen maar ingezet worden in overeenstemming met de opleidingsverantwoordelijke en wanneer dat aangepast is aan hun opleidingsniveau.”