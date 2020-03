Studenten in het buitenland: sommigen keren terug, anderen blijven liever ter plaatse

UCLL is natuurlijk niet de enige hogeschool met studenten in het buitenland. Hogeschool PXL had tot vorige week 170 studenten in het buitenland, verspreid over heel de wereld. Zondag heeft de hogeschool alle studenten geadviseerd om terug te keren. Ondertussen zijn er een 130-tal op de terugweg naar België, of al terug thuis. Sommige studenten kunnen niet zomaar terugkomen, omdat luchthavens gesloten zijn bijvoorbeeld. Zo blijft een student die in Peru is ter plaatse.